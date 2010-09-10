Дизайнерская мебель

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Дизайнерская мебель

Сообщение Наташа Швец » 13 июл 2021, 13:33

Хочу заказать дизайнерскую мебель в квартиру, где посмотреть каталог?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Дизайнерская мебель

Сообщение РусланР » 13 июл 2021, 13:46

А что Вам именно нужна за мебель? Я вот купил диван minotti но в каталоге есть и другая мебель. Вообще в магазине хороший выбор дизайнерской мебели. Цены кстати, адекватные и доступные, так что подобрать что-то уже готовое можно или под заказ. Материалы используют только высокого качества.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Дизайнерская мебель

Сообщение КсюшаЧ » 28 минут назад

Наташа Швец писал(а):Хочу заказать дизайнерскую мебель в квартиру, где посмотреть каталог?

Мне тоже нравится дизайнерская мебель , она красивая, качественная, и удобная конечно, это не ширпотреб из Китая !
Сейчас можно и нужно покупать мебель в сети. Удобно быстро и не придется кучу магазинов обходить, все из дома , время экономиться однозначно .
Меня раньше все муж останавливал, говорил, а в друг привезут не то, что нужно, а когда наши друзья себе так мебель купили и он согласился, что удобно !
Если Вам нужна красивая - дизайнерская мебель для дома в Питере , посмотрите что предлагает Торговый Дом Аридис- https://www.aridis.ru/.
В нем вся мебель из Германии и при чем дизайнерская, а это что-то значит. Немцы умеют делать красивые вещи и мебель тоже .
У ребят есть все, кухни, спальни, гостиные, детские, прихожие, столовые, свет , крутой магазин ! Да у ребят сейчас классные скидки , на сайте их и увидите !
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