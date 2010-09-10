Проектор для дома
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 332
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Проектор для дома
Всем привет. Пару недель назад решили найти оптимальный способ для просмотра кино, сериалов в иного рода контента в зал, по итогу нашли проектор для домашнего кинотеатра https://www.projector24.ru/proektory/dl ... inoteatra/ на данном ресурсе. Брал ли кто уже там? Вроде цены хорошие на варианты.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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