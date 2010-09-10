Проектор для дома

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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staspavlov777
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Проектор для дома

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 12:09

Всем привет. Пару недель назад решили найти оптимальный способ для просмотра кино, сериалов в иного рода контента в зал, по итогу нашли проектор для домашнего кинотеатра https://www.projector24.ru/proektory/dl ... inoteatra/ на данном ресурсе. Брал ли кто уже там? Вроде цены хорошие на варианты.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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