Стопроцентная женщина :)

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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Стопроцентная женщина :)

Сообщение Mary_May » 10 май 2012, 14:03

Женщина это вообще удивительное существо, как многие мужчины этого не понимают)
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Стопроцентная женщина :)

Сообщение polpol » Сегодня, 06:43

ПЛЮС ОДИН

Плюс один......
Еще год...
Ещё шаг в бесконечность.
Ты наполнил собою весь Мир!
В нем любовь и тепло, в нем шальная
беспечность.
Для тебя этот сказочный Пир!

В каждой капле дождя твоё имя.
Шепот утренних звёзд в твоих снах.
Ток любви в руках твоих сильных,
Вольный ветер в твоих волосах.
В твоих детях характер твой смелый,
В твоём доме тепло и уют.
Твоё тело как яблоко спелое,
А характер, что в кузне куют!!

Плюс один...
Еще год...
Ещё шаг в бесконечность.
Где Победы великие ждут!
Мы с тобой, за тебя, для тебя наша
верность!
Мы богатство твоё... мы тут!!!

стих Н.Н. Иванковой http://ivannkova.ru/plyus-odin
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