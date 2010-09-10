Стопроцентная женщина :)
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Re: Стопроцентная женщина :)
Женщина это вообще удивительное существо, как многие мужчины этого не понимают)
Re: Стопроцентная женщина :)
ПЛЮС ОДИН
Плюс один......
Еще год...
Ещё шаг в бесконечность.
Ты наполнил собою весь Мир!
В нем любовь и тепло, в нем шальная
беспечность.
Для тебя этот сказочный Пир!
В каждой капле дождя твоё имя.
Шепот утренних звёзд в твоих снах.
Ток любви в руках твоих сильных,
Вольный ветер в твоих волосах.
В твоих детях характер твой смелый,
В твоём доме тепло и уют.
Твоё тело как яблоко спелое,
А характер, что в кузне куют!!
Плюс один...
Еще год...
Ещё шаг в бесконечность.
Где Победы великие ждут!
Мы с тобой, за тебя, для тебя наша
верность!
Мы богатство твоё... мы тут!!!
стих Н.Н. Иванковой http://ivannkova.ru/plyus-odin
Плюс один......
Еще год...
Ещё шаг в бесконечность.
Ты наполнил собою весь Мир!
В нем любовь и тепло, в нем шальная
беспечность.
Для тебя этот сказочный Пир!
В каждой капле дождя твоё имя.
Шепот утренних звёзд в твоих снах.
Ток любви в руках твоих сильных,
Вольный ветер в твоих волосах.
В твоих детях характер твой смелый,
В твоём доме тепло и уют.
Твоё тело как яблоко спелое,
А характер, что в кузне куют!!
Плюс один...
Еще год...
Ещё шаг в бесконечность.
Где Победы великие ждут!
Мы с тобой, за тебя, для тебя наша
верность!
Мы богатство твоё... мы тут!!!
стих Н.Н. Иванковой http://ivannkova.ru/plyus-odin
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