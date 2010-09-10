Красные точки на ногах

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staspavlov777
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Красные точки на ногах

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 12:57

Всем привет. Я думаю, многие замечали, что после бритья ног нередко формируются красные точки на них, о том, как избавиться от них и иные причины возникновения можно прочитать https://nogram.ru/med/krasnye-tochki-na-nogakh-prichiny-poyavleniya-sypi на данном ресурсе.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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