Красные точки на ногах
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- staspavlov777
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- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Красные точки на ногах
Всем привет. Я думаю, многие замечали, что после бритья ног нередко формируются красные точки на них, о том, как избавиться от них и иные причины возникновения можно прочитать https://nogram.ru/med/krasnye-tochki-na-nogakh-prichiny-poyavleniya-sypi на данном ресурсе.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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