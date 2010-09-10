Стиральная машина

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
parma
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Стиральная машина

Сообщение parma » 49 минут назад

Долго искала подходящую модель на долгие годы. Очень понравилась по всем характеристикам модель LG F2J3WS2W. Очень бережно стирает и она оказалась очень проста в использовании для всех членов семьи. Заказала в магазине https://tehnoshop.ua/krupnaya-bytovaya-tekhnika/stiralnye-mashiny/. Курьеры быстро доставили и объяснили что к чему. Легкодоступное меню и качественная стирка по сравнению с прошлой машинкой.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя