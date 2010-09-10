Стиральная машина
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Стиральная машина
Долго искала подходящую модель на долгие годы. Очень понравилась по всем характеристикам модель LG F2J3WS2W. Очень бережно стирает и она оказалась очень проста в использовании для всех членов семьи. Заказала в магазине https://tehnoshop.ua/krupnaya-bytovaya-tekhnika/stiralnye-mashiny/. Курьеры быстро доставили и объяснили что к чему. Легкодоступное меню и качественная стирка по сравнению с прошлой машинкой.
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