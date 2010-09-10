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parma Гость RZN.info Сообщения: 112 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Стиральная машина Цитата Сообщение parma » 49 минут назад Долго искала подходящую модель на долгие годы. Очень понравилась по всем характеристикам модель LG F2J3WS2W. Очень бережно стирает и она оказалась очень проста в использовании для всех членов семьи. Заказала в магазине https://tehnoshop.ua/krupnaya-bytovaya-tekhnika/stiralnye-mashiny/ . Курьеры быстро доставили и объяснили что к чему. Легкодоступное меню и качественная стирка по сравнению с прошлой машинкой. Вернуться к началу

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