Стоматолог Москвы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Стоматолог Москвы

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 14:52

Недавно перебрались жить в другой район Москвы, и в этой местности ничего не знаем, нужно срочно к стоматологу попасть в ЮАО, подскажите проверенную клинику?!
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