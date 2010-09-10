Стоматолог Москвы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Стоматолог Москвы

Сообщение Яно4ка » 15 июл 2021, 14:52

Недавно перебрались жить в другой район Москвы, и в этой местности ничего не знаем, нужно срочно к стоматологу попасть в ЮАО, подскажите проверенную клинику?!
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Стоматолог Москвы

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 10:02

В этом округе есть много клиник, и поверьте с моей плохой зубной генетикой, я практически во всех была. Единственная, где успешно и без последствий сделали лечение зубов , это клиника Пять Плюс. Я теперь только туда и обращаюсь, у них цены на услуги меня устраивают, да и само их качество, по сравнению с другими, не уступают.
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