Стоматолог Москвы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Стоматолог Москвы
Недавно перебрались жить в другой район Москвы, и в этой местности ничего не знаем, нужно срочно к стоматологу попасть в ЮАО, подскажите проверенную клинику?!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Стоматолог Москвы
В этом округе есть много клиник, и поверьте с моей плохой зубной генетикой, я практически во всех была. Единственная, где успешно и без последствий сделали лечение зубов , это клиника Пять Плюс. Я теперь только туда и обращаюсь, у них цены на услуги меня устраивают, да и само их качество, по сравнению с другими, не уступают.
Re: Стоматолог Москвы
Если вы ищете надежное место для ухода за вашей улыбкой и общим здоровьем полости рта, я настоятельно рекомендую обратиться в клинику Asmus https://asmus.uz/ С их более чем десятилетним опытом, современным оборудованием и дружелюбным персоналом вы получите профессиональное лечение, индивидуальный подход и максимальный комфорт во время посещения
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