Врач офтальмолог
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Врач офтальмолог
Какого бы врача посоветовали в Самаре офтальмолога?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Врач офтальмолог
Я ходила на консультацию к окулисту в Самаре ходила на прием к Моисеевой, цена за прием было 1500 рублей. Ну а Вы можете зайти на сайт и прочесть о каждом специалисте и посмотреть цены на их услуги. И если у Вас есть какие-то жалобы, то нужно как можно скорее обращаться к офтальмологу.
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