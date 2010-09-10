Врач офтальмолог

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Врач офтальмолог

Сообщение РусланР » 16 июл 2021, 11:28

Какого бы врача посоветовали в Самаре офтальмолога?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 335
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Врач офтальмолог

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 08:50

Я ходила на консультацию к окулисту в Самаре ходила на прием к Моисеевой, цена за прием было 1500 рублей. Ну а Вы можете зайти на сайт и прочесть о каждом специалисте и посмотреть цены на их услуги. И если у Вас есть какие-то жалобы, то нужно как можно скорее обращаться к офтальмологу.
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