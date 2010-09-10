Игрушки

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 468
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Игрушки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:12

Расстались мы с девушкой, пока не хочу заводить новые отношения, задумался купить какие-нибудь секс-игрушки, чтобы удовлетворять свои потребности. Что посоветуете? Может из личного опыта что?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Игрушки

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 15:02

Да и такое бывает, а организм то требует! Мастурбаторы можно купить для снятия напряжения, они продаются в разном исполнении и для яиц, виде вагины, они такие реалистичные. Посмотри ассортимент в магазине Киска Шоп, я там другу покупал секс куклу на подарок, листал каталог ассортимента и видел много чего интересного.
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