Игрушки
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Факты, советы, мнения.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 607
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Игрушки
Расстались мы с девушкой, пока не хочу заводить новые отношения, задумался купить какие-нибудь секс-игрушки, чтобы удовлетворять свои потребности. Что посоветуете? Может из личного опыта что?
Re: Игрушки
Да и такое бывает, а организм то требует! Мастурбаторы можно купить для снятия напряжения, они продаются в разном исполнении и для яиц, виде вагины, они такие реалистичные. Посмотри ассортимент в магазине Киска Шоп, я там другу покупал секс куклу на подарок, листал каталог ассортимента и видел много чего интересного.
Re: Игрушки
Нашел секс шоп Перчинка https://perchinka.ua/ , и куда делись мои комплексы. Сначала я заказал только различные игрушки интимного характера, но потом вошол во вкус и заказывал уже более интимные игрушки. Так что, уверен, здесь Вы точно выберете нужную для себя и полезную вещь
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