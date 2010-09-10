Игрушки

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 658
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Игрушки

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 июл 2021, 14:12

Расстались мы с девушкой, пока не хочу заводить новые отношения, задумался купить какие-нибудь секс-игрушки, чтобы удовлетворять свои потребности. Что посоветуете? Может из личного опыта что?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Игрушки

Сообщение Яно4ка » 16 июл 2021, 15:02

Да и такое бывает, а организм то требует! Мастурбаторы можно купить для снятия напряжения, они продаются в разном исполнении и для яиц, виде вагины, они такие реалистичные. Посмотри ассортимент в магазине Киска Шоп, я там другу покупал секс куклу на подарок, листал каталог ассортимента и видел много чего интересного.
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Игрушки

Сообщение РусланР » 21 фев 2022, 14:11

Нашел секс шоп Перчинка https://perchinka.ua/ , и куда делись мои комплексы. Сначала я заказал только различные игрушки интимного характера, но потом вошол во вкус и заказывал уже более интимные игрушки. Так что, уверен, здесь Вы точно выберете нужную для себя и полезную вещь
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Игрушки

Сообщение Anthonn » Сегодня, 08:54

В браке уже много лет и часто не хватает разнообразия. Решили с женой экспериментировать. Из последних покупок могу советовать от себя автоматический мастурбатор https://sextop.com.ua/avtomaticheskiy-masturbator/ Жена просто в восторге, очень заводится и кульминация впечатляющая. Как же раньше мы жили без интим игрушек) В этом магазине каждый найдет игрушки для себя.
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