Сообщение Алексей Кобзарь » 16 июл 2021, 14:12

Расстались мы с девушкой, пока не хочу заводить новые отношения, задумался купить какие-нибудь секс-игрушки, чтобы удовлетворять свои потребности. Что посоветуете? Может из личного опыта что?