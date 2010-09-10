Сообщение zevc » Сегодня, 09:41

Здравствуйте. Мне не хватает мотивации пойти в зал и начать заниматься спортом. Поэтому, решила написать вам и поинтересоваться. С чего начать? Буду благодарна за ответы и советы, надеюсь, что вы отпишетесь.