интеграцию Google Sheets

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

интеграцию Google Sheets

Сообщение Наташа Швец » 20 июл 2021, 13:44

Через что удобнее всего будет провести интеграцию Google Sheets и amoCRM? Кто разбирается в этом, что посоветуете? 
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: интеграцию Google Sheets

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 13:25

На своем опыте могу сказать, что лучше, чем через сервис Альбато, нигде не сделаете. Помимо того, что у них выгодные тарифы. Хочу отметить, что все делается быстро и без проблем всего за 5 минут будет все готово. Переходите на сайт https://albato.ru/integration-googlesheets-amocrm и тут смотрите всю информацию более подробно.
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