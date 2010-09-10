интеграцию Google Sheets
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
интеграцию Google Sheets
Через что удобнее всего будет провести интеграцию Google Sheets и amoCRM? Кто разбирается в этом, что посоветуете?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 476
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: интеграцию Google Sheets
На своем опыте могу сказать, что лучше, чем через сервис Альбато, нигде не сделаете. Помимо того, что у них выгодные тарифы. Хочу отметить, что все делается быстро и без проблем всего за 5 минут будет все готово. Переходите на сайт https://albato.ru/integration-googlesheets-amocrm и тут смотрите всю информацию более подробно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: интеграцию Google Sheets
Спасибо за наводку, я обязательно загляну к ним и попробую подключиться. Условия мне нравятся.
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