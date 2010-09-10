Посоветуйте модель штангенциркуля

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Nikots9
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 14:03

Посоветуйте модель штангенциркуля

Сообщение Nikots9 » Вчера, 22:26

Знатоки, нужен очень точный штангенциркуль. Цена 2000-5000 руб меня вполне устраивает, но я не могу понять в чем их разница? Нашел один здесь за 300к! Это что за агрегат такой и где его применяют? Да и почему такая высокая стоимость, если все они одинаково должны измерять?
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