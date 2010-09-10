Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Nikots9 Гость RZN.info Сообщения: 4 Зарегистрирован: 17 апр 2015, 14:03 Посоветуйте модель штангенциркуля Цитата Сообщение Nikots9 » Вчера, 22:26 Знатоки, нужен очень точный штангенциркуль. Цена 2000-5000 руб меня вполне устраивает, но я не могу понять в чем их разница? Нашел один здесь за 300к! Это что за агрегат такой и где его применяют? Да и почему такая высокая стоимость, если все они одинаково должны измерять? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»