Посоветуйте модель штангенциркуля
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Посоветуйте модель штангенциркуля
Знатоки, нужен очень точный штангенциркуль. Цена 2000-5000 руб меня вполне устраивает, но я не могу понять в чем их разница? Нашел один здесь за 300к! Это что за агрегат такой и где его применяют? Да и почему такая высокая стоимость, если все они одинаково должны измерять?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей