Сообщение klonik » 21 июл 2021, 10:51

Приветствую, вас. Не подскажете, где можно весы лабораторные купить? Нужны очень точные и поэтому, захотелось написать вам и поинтересоваться, что скажете? Заранее, спасибо, за комментарии.