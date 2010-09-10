Весы

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Весы

Сообщение klonik » 21 июл 2021, 10:51

Приветствую, вас. Не подскажете, где можно весы лабораторные купить? Нужны очень точные и поэтому, захотелось написать вам и поинтересоваться, что скажете? Заранее, спасибо, за комментарии.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 385
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Весы

Сообщение zevc » 21 июл 2021, 11:58

Добрый день. Мне пришлось просмотреть больше десятка сайтов в интернете с весовым оборудованием, а потом решила остановиться на одной компании и оставить заявку на покупку. Кстати, в таком формате гораздо удобнее покупки совершать и дешевле получается. Обратите внимание, в каталоге взвешивай.рф весы лабораторные 0.00001 г в наличии представлены, и можно сначала изучить, информацию теоретического плана, а потом переходить к активным действиям. В любом случае, если возникли вопросы – можно и нужно сразу задавать их менеджеру, он обязательно отпишется, либо проконсультирует вас по телефону.
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