Фотографии
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Фотографии
Последнее время нравится фотографировать разные природные пейзажи. Еще бы найти хороший фоторедактор, в котором можно было бы обрабатывать фото, но я не наткнулась на достойный.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Фотографии
Нас порой природа просто удивляет своей красотой, особенно летом и осенью, мне тоже нравится такие моменты фотографировать, только я с телефоном, пока хорошим фотоаппаратом не обзавелась. Но, меня всегда выручает программа для фотомонтажа ФотоМАСТЕР, которая обрабатывает фото, так как мне нужно, делая их как у профи. Попробуйте ее, может и вам подойдет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость