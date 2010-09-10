Фотографии

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Фотографии

Сообщение Яно4ка » 22 июл 2021, 13:46

Последнее время нравится фотографировать разные природные пейзажи. Еще бы найти хороший фоторедактор, в котором можно было бы обрабатывать фото, но я не наткнулась на достойный.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 335
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Фотографии

Сообщение Наташа Швец » 27 июл 2021, 22:10

Нас порой природа просто удивляет своей красотой, особенно летом и осенью, мне тоже нравится такие моменты фотографировать, только я с телефоном, пока хорошим фотоаппаратом не обзавелась. Но, меня всегда выручает программа для фотомонтажа ФотоМАСТЕР, которая обрабатывает фото, так как мне нужно, делая их как у профи. Попробуйте ее, может и вам подойдет.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Фотографии

Сообщение Алексей Кобзарь » 46 минут назад

На моей айфоне тоже классные фильтры, не нужно никак прог скачивать
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