Видеоредактор

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Видеоредактор

Сообщение Наташа Швец » 22 июл 2021, 17:15

В какой программе можно смонтировать ролик из нескольких видосов с плавными переходами и эффектами?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость