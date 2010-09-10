Видеоредактор

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Видеоредактор

Сообщение Наташа Швец » 22 июл 2021, 17:15

В какой программе можно смонтировать ролик из нескольких видосов с плавными переходами и эффектами?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Видеоредактор

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 22:49

Я как-то пробовал так сделать в стандартной программе, получилось так себе! Потом в сети нашел программу ВидеоМОНТАЖ с ней получился крутой монтаж видео . Не думал, что буквально за 15 минут времени у меня всё получится при том так профессионально. Сам редактор на русском языке, это позволило быстро сориентироваться в функционале.
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