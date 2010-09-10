Выгодный обмен денег

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Выгодный обмен денег

Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:40

У меня такой вопрос: есть некая сумма в долларах в электронном кошельке Вебмани, мне её надо перевести в рубли на Киви. Как это сделать с минимальными потерями на комиссию?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Выгодный обмен денег

Сообщение Володя9 » Сегодня, 08:52

Что потери всё равно будут я, надеюсь, Вы понимаете. Это ни только комиссия за перевод денег с одного кошелька на другой, но и потери, связанные переводом долларов в рубли. Естественно это будет происходить не по официальному курсу, а несколько меньшему. Вот насколько этот курс будет меньше и будет во многом зависеть выгода самого перевода. Чтобы избежать лишних потерь, зайдите на этот мониторинга обменных пунктов и выберете вариант, при котором перевод денег будет наиболее выгоден. Всё же деньги свои и отдавать лишние никому не хочется.
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