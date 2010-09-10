Недвижимость в Турции
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Недвижимость в Турции
Считаю правильным решение, вложить инвестиции в недвижимость за границей, которая будет приносить хороший доход в будущем. Что, как и куда лучше влаживать вам помогут специалисты из компании Hayat Estate. У меня сестра купила квартиру в Турции https://hayatestate.ru/turkey теперь сдает сезонно, имеет неплохую прибыль.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость