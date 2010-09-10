Недвижимость в Турции

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Недвижимость в Турции

Сообщение parma » Сегодня, 10:18

Считаю правильным решение, вложить инвестиции в недвижимость за границей, которая будет приносить хороший доход в будущем. Что, как и куда лучше влаживать вам помогут специалисты из компании Hayat Estate. У меня сестра купила квартиру в Турции https://hayatestate.ru/turkey теперь сдает сезонно, имеет неплохую прибыль.
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