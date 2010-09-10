Недвижимость в Турции
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Недвижимость в Турции
Считаю правильным решение, вложить инвестиции в недвижимость за границей, которая будет приносить хороший доход в будущем. Что, как и куда лучше влаживать вам помогут специалисты из компании Hayat Estate. У меня сестра купила квартиру в Турции https://hayatestate.ru/turkey теперь сдает сезонно, имеет неплохую прибыль.
Re: Недвижимость в Турции
Какие инвестиции наиболее популярны и безопасны? Не хочу прогореть на вложениях и получать прибыль своевременно.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 517
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Недвижимость в Турции
Инвестиция в ювелирные украшения долгосрочная, с низким риском. Ставши партнером ювелирного дома cancri jewelry вы сможете сэкономить на приобретении реплик брендов или обзавестись качественным уникальным украшением единичного дизайна. Эта фирма популярна по всей Азии Европе, имеет много партнеров которые уже приумножают вложения согласно времени и процентам.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей