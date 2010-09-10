Недвижимость в Турции

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Недвижимость в Турции

Сообщение parma » 24 июл 2021, 10:18

Считаю правильным решение, вложить инвестиции в недвижимость за границей, которая будет приносить хороший доход в будущем. Что, как и куда лучше влаживать вам помогут специалисты из компании Hayat Estate. У меня сестра купила квартиру в Турции https://hayatestate.ru/turkey теперь сдает сезонно, имеет неплохую прибыль.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Недвижимость в Турции

Сообщение Яно4ка » 20 сен 2021, 15:28

Какие инвестиции наиболее популярны и безопасны? Не хочу прогореть на вложениях и получать прибыль своевременно.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 584
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Недвижимость в Турции

Сообщение Алексей Кобзарь » 20 сен 2021, 16:17

Инвестиция в ювелирные украшения долгосрочная, с низким риском. Ставши партнером ювелирного дома cancri jewelry вы сможете сэкономить на приобретении реплик брендов или обзавестись качественным уникальным украшением единичного дизайна. Эта фирма популярна по всей Азии Европе, имеет много партнеров которые уже приумножают вложения согласно времени и процентам.
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PetrPag
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
Откуда: Hungary
Контактная информация:
Контактная информация пользователя PetrPag

Re: Недвижимость в Турции

Сообщение PetrPag » Сегодня, 17:40

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http://sport-ok.ru/catalog/252/
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