Полис КАСКО
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Полис КАСКО
Тут где-то была тема-инструкция на случай того, что делать, если участвуете в автоподставе. Попыталась поиском найти, у меня не получилось. Может кто прислать что делать, скоро предстоит ездить по городу и очень боюсь, я же человек не конфликтный совершенно, не смогу за себя постоять.
Re: Полис КАСКО
А чего вы собрались отстаивать? В ДТП всегда две стороны, одна правая, другая виноватая. Не понимаете ничего – ни с чем не соглашайтесь, вызывайте ДПС. Особо продвинутым я всегда советую не скупиться и помимо ОСАГО тут https://reso-insurance.ru/uslugi/chastnym-litsam/kasko/ КАСКО брать. Во-первых, все убытки будут покрыты, во-вторых, можно консультанта вызвать. Он вместе с ДПС приедет на место аварии, будет разбираться. Между прочим, это реально отличная защита от автоподставы, они же хитрые, все грамотно делают.
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