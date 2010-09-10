Сообщение klonik » Сегодня, 14:45

Тут где-то была тема-инструкция на случай того, что делать, если участвуете в автоподставе. Попыталась поиском найти, у меня не получилось. Может кто прислать что делать, скоро предстоит ездить по городу и очень боюсь, я же человек не конфликтный совершенно, не смогу за себя постоять.