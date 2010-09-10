Полис КАСКО

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Полис КАСКО

Сообщение klonik » Сегодня, 14:45

Тут где-то была тема-инструкция на случай того, что делать, если участвуете в автоподставе. Попыталась поиском найти, у меня не получилось. Может кто прислать что делать, скоро предстоит ездить по городу и очень боюсь, я же человек не конфликтный совершенно, не смогу за себя постоять.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Полис КАСКО

Сообщение zevc » Сегодня, 15:14

А чего вы собрались отстаивать? В ДТП всегда две стороны, одна правая, другая виноватая. Не понимаете ничего – ни с чем не соглашайтесь, вызывайте ДПС. Особо продвинутым я всегда советую не скупиться и помимо ОСАГО тут https://reso-insurance.ru/uslugi/chastnym-litsam/kasko/ КАСКО брать. Во-первых, все убытки будут покрыты, во-вторых, можно консультанта вызвать. Он вместе с ДПС приедет на место аварии, будет разбираться. Между прочим, это реально отличная защита от автоподставы, они же хитрые, все грамотно делают.
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