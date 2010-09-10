Мед с орешками

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Мед с орешками

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 июл 2021, 09:46

Где можно заказать мед с различными добавками, с орешками например? Так хочется попробовать
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 331
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Мед с орешками

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:44

А Вы еще до сих пор не попробовали это лакомство? Да Вы полжизни потеряли. Для нашей семьи это самые вкусные и полезные десерты, которые мы заказываем в интернет-магазине Травы Кавказа https://travy-kavkaza.ru/catalog/med-i-produkty-pchelovodstva.html На сайте большой выбор натурального меда и другие продукты пчеловодства. Недавно заказали с жареным фундуком и мед белой акации - это экологический десерт, созданный самой природой. Все натуральное и полезное.
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