Мед с орешками
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 474
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Мед с орешками
Где можно заказать мед с различными добавками, с орешками например? Так хочется попробовать
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 331
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Мед с орешками
А Вы еще до сих пор не попробовали это лакомство? Да Вы полжизни потеряли. Для нашей семьи это самые вкусные и полезные десерты, которые мы заказываем в интернет-магазине Травы Кавказа https://travy-kavkaza.ru/catalog/med-i-produkty-pchelovodstva.html На сайте большой выбор натурального меда и другие продукты пчеловодства. Недавно заказали с жареным фундуком и мед белой акации - это экологический десерт, созданный самой природой. Все натуральное и полезное.
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