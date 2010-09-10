Сообщение zevc » Сегодня, 11:37

Дом у нас кирпичный, небольшой, сейчас будем площадь увеличивать. Хотели сначала пристраивать, но некуда, границы тогда до забора не соблюдаются. Будем наращивать дом вверх, строить второй этаж. Пока все понятно, кроме лестницы. Уже все варианты перебрали, все либо не надежное, либо не удобное. Как думаете, из чего лучше всего лестницу делать с учетом в доме троих детей?