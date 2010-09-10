Бетонные работы
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Бетонные работы
Дом у нас кирпичный, небольшой, сейчас будем площадь увеличивать. Хотели сначала пристраивать, но некуда, границы тогда до забора не соблюдаются. Будем наращивать дом вверх, строить второй этаж. Пока все понятно, кроме лестницы. Уже все варианты перебрали, все либо не надежное, либо не удобное. Как думаете, из чего лучше всего лестницу делать с учетом в доме троих детей?
Re: Бетонные работы
Здравствуйте, любую, только не винтовую! У меня у подруги в доме такая была, ребенок шести лет сильно любил по ней лазить, ничем хорошим это не закончилось. Как по мне, то вам нужна самая простая, вот тут https://monolit.betonspb.com/katalog/st ... ye-raboty/ посмотрите на такой вариант, как лестница из бетона. На ней нет никаких лишних щелей и она очень прочная. Ну по типу того, как у нас в подъездах. Как мне кажется это самый безопасный вариант, не зря же именно его в многоэтажках ставят.
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