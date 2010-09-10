Очки в Самаре
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 476
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Очки в Самаре
Хочу жене купить на подарок хорошего качества солнцезащитные очки, где в Самаре посоветуете посмотреть?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Очки в Самаре
Мне кажется такие аксессуары самостоятельно на подарок покупать не стоит, лучше Вы вместе посмотрите каталог линз для очков Сейчас кстати, отличные цены, скидки просто бомба и можно прикупить что-то довольно-таки интересное.
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