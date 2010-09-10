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Хочу жене купить на подарок хорошего качества солнцезащитные очки, где в Самаре посоветуете посмотреть?

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