не хватает времени
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не хватает времени
Катастрофически не хватает времени ни на что, вроде и пытаюсь уже планировать день. В чём вообще причина, не понимаю. Знаю, что есть какие-то книги по планированию времени, а может ещё какая-то полезная информация. Кто что может посоветовать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 330
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: не хватает времени
Да знакомая история, с распределением времени поможет тайм-менеджмент. Но если вы говорите, что расписываете задачи, то может тут проблема не в том, что вы не умеете планировать правильно время, а в том, что вам мешают хронофаги — поглотители времени. Изучите более подробно этот вопрос и может вы наладите свой график.
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