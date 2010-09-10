Сообщение Яно4ка » Вчера, 23:24

Катастрофически не хватает времени ни на что, вроде и пытаюсь уже планировать день. В чём вообще причина, не понимаю. Знаю, что есть какие-то книги по планированию времени, а может ещё какая-то полезная информация. Кто что может посоветовать?