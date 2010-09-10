не хватает времени

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

не хватает времени

Сообщение Яно4ка » Вчера, 23:24

Катастрофически не хватает времени ни на что, вроде и пытаюсь уже планировать день. В чём вообще причина, не понимаю. Знаю, что есть какие-то книги по планированию времени, а может ещё какая-то полезная информация. Кто что может посоветовать?
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 330
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: не хватает времени

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 08:07

Да знакомая история, с распределением времени поможет тайм-менеджмент. Но если вы говорите, что расписываете задачи, то может тут проблема не в том, что вы не умеете планировать правильно время, а в том, что вам мешают хронофаги — поглотители времени. Изучите более подробно этот вопрос и может вы наладите свой график.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей