Монтаж выключателей и розеток
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Монтаж выключателей и розеток
Подскажите, контакты мастера в Питере по электрике. Спасибо
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 476
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Монтаж выключателей и розеток
Занимался я в своём офисе как раз такими вопросами, потребовались дополнительные розетки, чтобы равномерно распределить напряжение. Обратился сразу к опытным ребятам из компании "РобоТех", которые берутся за работу моментально и не откладывают на завтра. Вот ознакомьтесь с прайсом на услуги монтажа розеток и выключателей https://xn--90aizbhpw.xn--p1ai/ustanovk ... uchateley/
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