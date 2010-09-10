Монтаж выключателей и розеток

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 335
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Монтаж выключателей и розеток

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:00

Подскажите, контакты мастера в Питере по электрике. Спасибо
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Монтаж выключателей и розеток

Сообщение Алексей Кобзарь » 37 минут назад

Занимался я в своём офисе как раз такими вопросами, потребовались дополнительные розетки, чтобы равномерно распределить напряжение. Обратился сразу к опытным ребятам из компании "РобоТех", которые берутся за работу моментально и не откладывают на завтра. Вот ознакомьтесь с прайсом на услуги монтажа розеток и выключателей https://xn--90aizbhpw.xn--p1ai/ustanovk ... uchateley/
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