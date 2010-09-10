квадрокоптер

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

квадрокоптер

Сообщение Яно4ка » Вчера, 13:52

Муж сильно загорелся желанием купить себе квадрокоптер и снимать видео на ютуб канале своем. По чем они вообще стоят? Может я сам смогу сделать такой крутой подарок?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 478
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: квадрокоптер

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 08:06

У человека же должно быть хобби по жизни, и вы можете ему помочь с этим. Я недавно просматривал топ популярных квадрокоптеров https://meeke.ru/kvadrokoptery/lychshie/ ,  парочка мне понравилась по характеристикам, грузоподъёмности и скорости. Такая  вещь  поможет увидеть всю красоту природы, дальние места с высоты птичьего полета, так же многие люди снимают влоги без участия компаньона.
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