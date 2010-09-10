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Aota Гость RZN.info Сообщения: 34 Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12 клиника Цитата Сообщение Aota » 24 минуты назад есть отличная клиники https://avaclinic.ru у них адекватные цены на лечение и разного рода диагностику, при этом у них современное оборудование, врачи которые реально помогают а не стараются выкачать из вас деньги на каждом анализе и обследовании, по отзывам одна из лучших клиник которые специализируются на качественноv предоставлении медицинских услуг. Вернуться к началу

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