клиника
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клиника
есть отличная клиники https://avaclinic.ru у них адекватные цены на лечение и разного рода диагностику, при этом у них современное оборудование, врачи которые реально помогают а не стараются выкачать из вас деньги на каждом анализе и обследовании, по отзывам одна из лучших клиник которые специализируются на качественноv предоставлении медицинских услуг.
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