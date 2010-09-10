здоровье

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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

здоровье

Сообщение Aota » 10 минут назад

недавно посоветовали очень хороший медицинский центр https://ava-kazan.ru/ он хороший тем, что цен там адекватные и там есть самое современное медицинское оборудование, что способствует эффективной и точной диагностике и скорейшему выздоровлению пациента, особенно это актуально в нынешней ситуации с эпидемией.
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