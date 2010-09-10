Косметика
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Косметика
Здравствуйте. Расскажите, услугами, какой компании вы уже пользовались и где заказывали корейскую косметику для волос? Буду благодарна за ответы и надеюсь, что вы отпишетесь и поможете мне сделать правильный выбор, как быть?
Re: Косметика
Конечно, могу проконсультировать и поделиться для удобства ссылкой, которая в любом случае пригодится и натолкнёт на правильные мысли. Начните с ознакомления, внимательно нужно прогуляться по страницам вот этого https://korucosglobal.ru/category/redakcija-korucos/ каталога, а потом останется только сформировать заявку на покупку и отправить её на подтверждение сотруднику компании. Очень удобно, лишний раз никуда не нужно идти и тем более, ехать. Мне нравится просматривать каталоги, изучить описания новых косметических средств, а потом только выбирать одну контору для сотрудничества на постоянной основе.
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