Сообщение zevc » 03 авг 2021, 09:48

Здравствуйте. Расскажите, услугами, какой компании вы уже пользовались и где заказывали корейскую косметику для волос? Буду благодарна за ответы и надеюсь, что вы отпишетесь и поможете мне сделать правильный выбор, как быть?