эпидемиия: боюсь выходить в людные места

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

эпидемиия: боюсь выходить в людные места

Сообщение miskaoff » Вчера, 19:42

В связи с эпидемией коронавируса побаиваюсь, пока все не уладиться. посещать людные места. Может тоже есть такие люди, как вы развлекаетесь дома, поделитесь?
здесь есть место для вашей рекламы xD
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: эпидемиия: боюсь выходить в людные места

Сообщение SokJin » 49 минут назад

Добрый день. Я вообще не любитель был людных мест и до пандемии. Всегда нравилось организовывать досуг дома и благодаря интернету можно много всего интересного придумать. Хочешь, смотри фильмы и сериалы, играй в игры компьютерные, общайся с людьми с других концов света или играй в лучшие казино Мира и Европы. Так что и дома можно много всего интересного придумать для досуга и развлечения.
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