Мебель для гостиной

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Мебель для гостиной

Сообщение РусланР » 04 авг 2021, 13:43

Хотим кардинально изменить стиль нашей гостиной. В какой компании можно заказать мебель по своему эскизу?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 339
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Мебель для гостиной

Сообщение Наташа Швец » 06 авг 2021, 11:48

Когда есть хорошие финансы, то можно все что угодно. А мебель так вообще подавно, можно заказать по своему индивидуальному эскизу, тут главное Ваша фантазия. Мы вот не так давно купили квартиру и у нас там огромная спальня, а я давно мечтала об большой, красивой кровати из массива. И то что я себе нарисовала в голове, нашла именно на этом https://mebeltsum.ru/krovati/krovati-polutornye/ сайте. Из каталога выбрала полуторную кровать LIRONA 230, мы заказали из массива сосны, но Вы можете подобрать себе из другого материала, береза, бук, дуб и т.д.
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