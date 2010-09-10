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Наташа Швец Гость RZN.info Сообщения: 339 Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56 Re: Мебель для гостиной Цитата Сообщение Наташа Швец » 06 авг 2021, 11:48 Когда есть хорошие финансы, то можно все что угодно. А мебель так вообще подавно, можно заказать по своему индивидуальному эскизу, тут главное Ваша фантазия. Мы вот не так давно купили квартиру и у нас там огромная спальня, а я давно мечтала об большой, красивой кровати из массива. И то что я себе нарисовала в голове, нашла именно на этом https://mebeltsum.ru/krovati/krovati-polutornye/ сайте. Из каталога выбрала полуторную кровать LIRONA 230, мы заказали из массива сосны, но Вы можете подобрать себе из другого материала, береза, бук, дуб и т.д. Вернуться к началу

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