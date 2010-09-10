Сообщение klonik » Сегодня, 10:33

Приветствую, вас. Хотела поинтересоваться, могут ли онлайн знакомства на сайтах быть с конкретной целью? Например, найти спонсора? Если что, то я рассчитываю на ваши сообщения и поэтому, решила написать и поинтересоваться.