Онлайн знакомства

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 392
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Онлайн знакомства

Сообщение klonik » Сегодня, 10:33

Приветствую, вас. Хотела поинтересоваться, могут ли онлайн знакомства на сайтах быть с конкретной целью? Например, найти спонсора? Если что, то я рассчитываю на ваши сообщения и поэтому, решила написать и поинтересоваться.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Онлайн знакомства

Сообщение zevc » Сегодня, 12:28

Здравствуйте. Мне самой пришлось по крупицам собирать информацию о том, как знакомиться с богатыми мужчинами. Подумала о том, что вам стоит начать с теории, прежде чем переходить к практике. Вот тут https://intrigue.dating/znakomstva/onla ... muzhchiny/ на странице написано, где мужчинам знакомиться. Можно взять и себе на заметку эту информацию, чтобы точно знать, на каких именно сайтах проходить регистрацию и на что обращать внимание в процессе знакомства. Главное – не бояться трудностей и перемен, ставить цели и достигать их как можно скорее. В наше время с помощью сайтов знакомств можно найти свою любовь, секс на одну ночь, женщину для свободных отношений и т.д.
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