Онлайн знакомства
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Онлайн знакомства
Приветствую, вас. Хотела поинтересоваться, могут ли онлайн знакомства на сайтах быть с конкретной целью? Например, найти спонсора? Если что, то я рассчитываю на ваши сообщения и поэтому, решила написать и поинтересоваться.
Re: Онлайн знакомства
Здравствуйте. Мне самой пришлось по крупицам собирать информацию о том, как знакомиться с богатыми мужчинами. Подумала о том, что вам стоит начать с теории, прежде чем переходить к практике. Вот тут https://intrigue.dating/znakomstva/onla ... muzhchiny/ на странице написано, где мужчинам знакомиться. Можно взять и себе на заметку эту информацию, чтобы точно знать, на каких именно сайтах проходить регистрацию и на что обращать внимание в процессе знакомства. Главное – не бояться трудностей и перемен, ставить цели и достигать их как можно скорее. В наше время с помощью сайтов знакомств можно найти свою любовь, секс на одну ночь, женщину для свободных отношений и т.д.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость