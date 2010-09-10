Онлайн знакомства

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 431
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Онлайн знакомства

Сообщение klonik » 05 авг 2021, 10:33

Приветствую, вас. Хотела поинтересоваться, могут ли онлайн знакомства на сайтах быть с конкретной целью? Например, найти спонсора? Если что, то я рассчитываю на ваши сообщения и поэтому, решила написать и поинтересоваться.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 429
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Онлайн знакомства

Сообщение zevc » 05 авг 2021, 12:28

Здравствуйте. Мне самой пришлось по крупицам собирать информацию о том, как знакомиться с богатыми мужчинами. Подумала о том, что вам стоит начать с теории, прежде чем переходить к практике. Вот тут https://intrigue.dating/znakomstva/onla ... muzhchiny/ на странице написано, где мужчинам знакомиться. Можно взять и себе на заметку эту информацию, чтобы точно знать, на каких именно сайтах проходить регистрацию и на что обращать внимание в процессе знакомства. Главное – не бояться трудностей и перемен, ставить цели и достигать их как можно скорее. В наше время с помощью сайтов знакомств можно найти свою любовь, секс на одну ночь, женщину для свободных отношений и т.д.
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Онлайн знакомства

Сообщение miskaoff » Вчера, 19:22

Я никогда не знакомился в интернете, мне кажется, это чревато разными неприятности)))
здесь есть место для вашей рекламы xD
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Онлайн знакомства

Сообщение Stivvi » Сегодня, 12:43

Почему? Я так свою жену встретил, сайты знакомств - это возможность, для кого-то удачная, а для кого-то - не очень)
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: Онлайн знакомства

Сообщение SokJin » Сегодня, 12:58

Для меня такие сайты точно не для поиска жены, я использую сайты знакомств в Рязани для секса здесь https://privatmeet.com/ru/ryazan/ чтобы подобрать партнершу на один вечер для хорошего времяпрепровождения. Не стоит искать вторую половину на подобных ресурсах, а вот для развлечения - это вполне уместно) Безусловно, лучше не забывать про средства защиты во время секса, так как партнеры там незнакомые!
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