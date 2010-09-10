Онлайн знакомства
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
Онлайн знакомства
Приветствую, вас. Хотела поинтересоваться, могут ли онлайн знакомства на сайтах быть с конкретной целью? Например, найти спонсора? Если что, то я рассчитываю на ваши сообщения и поэтому, решила написать и поинтересоваться.
Re: Онлайн знакомства
Здравствуйте. Мне самой пришлось по крупицам собирать информацию о том, как знакомиться с богатыми мужчинами. Подумала о том, что вам стоит начать с теории, прежде чем переходить к практике. Вот тут https://intrigue.dating/znakomstva/onla ... muzhchiny/ на странице написано, где мужчинам знакомиться. Можно взять и себе на заметку эту информацию, чтобы точно знать, на каких именно сайтах проходить регистрацию и на что обращать внимание в процессе знакомства. Главное – не бояться трудностей и перемен, ставить цели и достигать их как можно скорее. В наше время с помощью сайтов знакомств можно найти свою любовь, секс на одну ночь, женщину для свободных отношений и т.д.
Re: Онлайн знакомства
Я никогда не знакомился в интернете, мне кажется, это чревато разными неприятности)))
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Онлайн знакомства
Почему? Я так свою жену встретил, сайты знакомств - это возможность, для кого-то удачная, а для кого-то - не очень)
Re: Онлайн знакомства
Для меня такие сайты точно не для поиска жены, я использую сайты знакомств в Рязани для секса здесь https://privatmeet.com/ru/ryazan/ чтобы подобрать партнершу на один вечер для хорошего времяпрепровождения. Не стоит искать вторую половину на подобных ресурсах, а вот для развлечения - это вполне уместно) Безусловно, лучше не забывать про средства защиты во время секса, так как партнеры там незнакомые!
Re: Онлайн знакомства
klonik писал(а):Приветствую, вас. Хотела поинтересоваться, могут ли онлайн знакомства на сайтах быть с конкретной целью? Например, найти спонсора? Если что, то я рассчитываю на ваши сообщения и поэтому, решила написать и поинтересоваться.
Из своего опыта скажу, что познакомиться через интернет довольно сложно.
Re: Онлайн знакомства
gonchar84 писал(а):klonik писал(а):Приветствую, вас. Хотела поинтересоваться, могут ли онлайн знакомства на сайтах быть с конкретной целью? Например, найти спонсора? Если что, то я рассчитываю на ваши сообщения и поэтому, решила написать и поинтересоваться.
Из своего опыта скажу, что познакомиться через интернет довольно сложно.
Так вы когда завязываете новое знакомство, проверяйте человека, ан сколько он вам подходит. Это можно сделать через инстаграм. Посмотрите его профиль, узнайте чем интересуется человек. Ещё можно вот здесь проверить инсту интересующего вас человека, его подписки комменты и так далее. Таким образом составите полную картину о человеке.
7 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость