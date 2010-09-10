Сообщение Изаура » Сегодня, 12:59

Нужен совет на счет казино Форумчане, хочу посоветоваться - можно ли доверять казино? А то очень хочется попробовать приумножить свои скромные сбережения, вот и думаю - а не сыграть ли? Что можете посоветовать - как лучше казино выбирать?