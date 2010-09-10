Сообщение Изаура » 05 авг 2021, 13:45

Добрый день форумчане и форумчанки. Сейчас в поиске хорошей игровой площадки, на которой можно будет играть прямо с телефона в игровые автоматы, блек джек и тд. На компьютер у меня времени совсем не остается...