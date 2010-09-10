Как часто можно играть в азартные игры
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Как часто можно играть в азартные игры
Как часто можно играть в казино, чтоб это не считалось игровой зависимостью, подскажите, как вы считаете? Мне просто это очень нравится. Начала замечать за собой какую-то тягу к этому делу…
Re: Как часто можно играть в азартные игры
Вопрос не в том, как часто, а в том. сколько вы проигрываете. Можно играть много, при этом хорошо зарабатывать. Тогда это идет только на плюс.
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