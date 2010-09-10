Как часто можно играть в азартные игры

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Как часто можно играть в азартные игры

Сообщение Изаура » 05 авг 2021, 14:02

Как часто можно играть в казино, чтоб это не считалось игровой зависимостью, подскажите, как вы считаете? Мне просто это очень нравится. Начала замечать за собой какую-то тягу к этому делу…
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Nikots9
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 14:03

Re: Как часто можно играть в азартные игры

Сообщение Nikots9 » 29 апр 2022, 17:00

Вопрос не в том, как часто, а в том. сколько вы проигрываете. Можно играть много, при этом хорошо зарабатывать. Тогда это идет только на плюс.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Как часто можно играть в азартные игры

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:59

Если ты ни разу ещё не играла на онлайн-автоматах, советую попробовать демо версии, чтобы разобраться что к чему, а затем уже переходить на платные. Например, на сайте https://pin-up-uzbek.com/ есть бесплатная регистрация и всем новым пользователям выдаются бонусы, автоматы у них с большой отдачей, так что ты точно останешься в плюсе.
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