Как часто можно играть в азартные игры
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Как часто можно играть в азартные игры
Как часто можно играть в казино, чтоб это не считалось игровой зависимостью, подскажите, как вы считаете? Мне просто это очень нравится. Начала замечать за собой какую-то тягу к этому делу…
Re: Как часто можно играть в азартные игры
Вопрос не в том, как часто, а в том. сколько вы проигрываете. Можно играть много, при этом хорошо зарабатывать. Тогда это идет только на плюс.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Как часто можно играть в азартные игры
Если ты ни разу ещё не играла на онлайн-автоматах, советую попробовать демо версии, чтобы разобраться что к чему, а затем уже переходить на платные. Например, на сайте https://pin-up-uzbek.com/ есть бесплатная регистрация и всем новым пользователям выдаются бонусы, автоматы у них с большой отдачей, так что ты точно останешься в плюсе.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость