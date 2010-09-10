Какие есть стратегии в казино?

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Какие есть стратегии в казино?

Сообщение Изаура » 05 авг 2021, 14:37

Моя стратегия очень простая, если при игре в знакомую игру чувствуешь что что то не так, то лучше свалить и дождаться другого дня для игры. А если уж очень хочется поиграть, но не засиживаться в одной игре в надежде что вот вот пойдет выигрыш.
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