Какие есть стратегии в казино?
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Какие есть стратегии в казино?
Моя стратегия очень простая, если при игре в знакомую игру чувствуешь что что то не так, то лучше свалить и дождаться другого дня для игры. А если уж очень хочется поиграть, но не засиживаться в одной игре в надежде что вот вот пойдет выигрыш.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей